وزير النفط يعلن آليات لتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين

2024-12-30 20:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الإثنين، آليات لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن عملية التبسيط تأتي عبر استخدام آليات العمل المنظمة.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد ترأس اجتماعا لمتابعة أعمال اللجنة الوزارية المعنية".وأكد عبد الغني- حسب البيان- "حرص الوزارة على تطبيق آليات تبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية، من تشكيلات الوزارة التي لها ارتباط مباشر بتقديم الخدمات للمواطنين"، مشيرا إلى، أن "الغاية المثلى للوزارة ولقيادة القطاع النفطي، تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات للمواطن والتي تأتي ضمن اهتمامات الحكومة والبرنامج الحكومي".وذكر، أن "عملية التبسيط تأتي عبر استخدام آليات العمل المنظمة"، مشيدا، "بعمل اللجنة وتحقيقها تقدما ملحوظا في عمليات التبسيط للإجراءات والخدمات المقدمة".وأضاف البيان، أنه "تم- خلال الاجتماع- تقديم عرض توضيحي عن إنجازات اللجنة الوزارية التي عملت على تشكيل اللجان الفرعية في جميع التشكيلات النفطية، وتشكيل فرق عمل متخصصة في مجال تقنية المعلومات لتبسيط الإجراءات في التشكيلات؛ بهدف الإسراع بإدخال الأنظمة الالكترونية وأتمتة تقديم الخدمات، فضلا عن إعداد دليل للإجراءات القياسية لخدمات الوزارة المقدمة للمواطنين من شركات التوزيع وتعبئة وخدمات الغاز ومعاهد التدريب النفطي وأي تشكيل له ارتباط مع المواطن، والتركيز على تبسيط الإجراء والخدمة المقدمة للمواطنين".وبينت اللجنة- وفقا للبيان- أنها "حصلت على المركز الأول في عدد الخدمات المبسطة وعدد الإجراءات المختصرة المقدمة للمواطنين في المؤتمر الذي أقامته اللجنة الحكومية العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء"، مشيرة إلى، أن "عدد الخطوات التي تم اختصارها في الإجراءات كانت 52 خطوة ونسبة التبسيط المتحققة في المراجعة الدورية الأولى للجنة الذي قدمته في منتصف عام 2024 بلغت 76 بالمئة".وأكدت اللجنة، أن "تقرير المراجعة الدورية الثاني أشر ارتفاعاً ملحوظا في الإجراءات المبسطة فاقت فيها الزيادة في الخدمات نسبة (100 بالمئة) وتحقيق نسبة التبسيط بواقع (100 بالمئة)"، لافتة إلى، أن "عدد الخدمات المبسطة بلغت 35 خدمة 17 منها محددة من اللجنة العليا و18 خدمة تم إضافتها من اللجنة الوزارية في وزارة النفط".وذكرت اللجنة في تقريرها ايضاً، "الفعاليات المخطط إجراؤها في عام 2025 المقبل والتي ستتضمن زيادة في عدد الخدمات وتحديد التحديات والصعوبات وعقد مؤتمر تبسيط الخدمات للشركات النفطية".وختم البيان، أن "فعالية تبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية انطلقت باعتبارها أولوية مهمة من أولويات البرنامج الحكومي لتحقيق التحسن والأفضلية في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن معاناتهم وتقديم خدمات مميزة وفق آليات حديثة وإجراءات مبسطة".