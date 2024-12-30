وزير النقل: إلغاء رسوم خدمة "الكراسي المتحركة" على متن الناقل الوطني

2024-12-30 20:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الإثنين، إلغاء رسوم خدمة "الكراسي المتحركة" على متن الناقل الوطني.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "التزاما بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتكريسا لتحسين جودة الخدمات في المطارات العراقية، وعلى متن الناقل الوطني، أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، إلغاء رسوم خدمة الكراسي المتحركة (الويلچير) لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، على متن الخطوط الجوية العراقية".وأضاف البيان، أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، قامت- في وقت سابق من الشهر الجاري- بتوفير كراسٍ متحركة في صالات مطار بغداد الدولي؛ لخدمة هذه الشرائح وتوفير أفضل الخدمات لهم في قطاع الطيران والنقل الجوي العراقي، وبما يضمن سهولة تنقلهم داخل صالات المطار".وأشار البيان إلى، أن "الخطوط الجوية العراقية هي الشركة الوحيدة التي تنفرد بتقديم خدمات إنسانية للمسافرين"، مبينا، أنها "قامت منذ العام 2023 ولغاية تشرين الثاني من 2024 بتقديم تخفيضات في تذاكر السفر على متن الناقل الوطني، إلى (1096) مستفيدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبنسبة 50%، و(3676) مستفيدا من الأمراض السرطانية بنسبة تخفيض 90%، و(328) مستفيدا من جرحى القوات الأمنية".وتابع البيان، أن "عدد المستفيدين من المتقاعدين بلغ (5450) متقاعدا، وبنسبة تخفيض بلغت 25%‎ ذهاباً وإيابا".وأشار البيان إلى، أن "الشركة تقدم خدمات الويلچير (الكراسي المتحركة) للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة الآن بشكل مجاني".