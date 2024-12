مرور ذي قار: حملة إعمار الناصرية تفرض خطة مرورية جديدة

2024-12-30 20:10:24 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير إعلام مرور ذي قار، العقيد مؤيد حميد، عن خطة مرورية شاملة لمواجهة الزخم المروري الذي تشهده مدينة الناصرية نتيجة حملة الإعمار الكبرى وتزايد أعداد المركبات، إضافة إلى تجمع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمولات في مركز المدينة. وأوضح حميد أن مدير مرور ذي قار، العميد زياد الحصونة،...

