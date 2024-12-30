رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي يتفقد الشريط الحدودي في الأنبار

2024-12-30 20:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتفقد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، اليوم الإثنين، برفقة عدد من القيادات ومديري الصنوف، الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في مناطق غرب الأنبار.وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "المحمداوي اطلع على الجهوزية العالية التي يتمتع بها المقاتلون في الشريط الحدودي، مشيداً بتحملهم مختلف الصعوبات الجغرافية وسوء الأحوال الجوية من أجل تأمين الحدود وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة الأنبار".وأضافت، أن "رئيس أركان الحشد الشعبي يواصل- لليوم الثاني على التوالي- زيارته إلى قواطع العمليات في محافظة الأنبار والتي شملت قضاء القائم وقيادة قوات الحدود (المنطقة الثانية) ومناطق أخرى".وشدد رئيس أركان الحشد الشعبي- بحسب البيان- على "ضرورة تكثيف الجهد الفني الاستخباري وإدامة التحصينات؛ لقطع الطريق أمام أي محاولات تسلل أو أنشطة إرهابية قد تهدد أمن واستقرار البلاد"، منبها، بـ "حجم التعاون والتنسيق بين قطعات الحشد الشعبي وبقية القطعات وصنوف القوات الأمنية".