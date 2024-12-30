الرباع علي يسر يحقق تسعة أوسمة ذهبية في بطولتي العرب وقطر الدولية

2024-12-30 20:25:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الإثنين، تحقيق الرباع علي يسر تسعة أوسمة ذهبية في بطولتي العرب وقطر الدولية.وذكر إعلام اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الرباع علي عمار يسر واصل تألقه في رياضة رفع الأثقال، محققاً تسعة أوسمة ذهبية في بطولتي العرب وقطر الدولية، اللتين أقيمتا في العاصمة القطرية الدوحة".وأضافت، أن "يسر الذي ينافس في وزن +109 كغم، أحرز ثلاثة أوسمة ذهبية في بطولة العرب لفئة المتقدمين، وثلاثة أوسمة ذهبية أخرى ضمن فئة الناشئين في البطولة ذاتها، إضافة إلى ثلاثة أوسمة ذهبية في بطولة قطر الدولية".وتابعت أن "اللجنة الفنية بالأجماع سمت الرباع البطل علي عمار يسر كأفضل لاعب في البطولات ومنحته كأساً خاصاً باللقب حيث لفت الأنظار إليه باستحقاق كبير وأرقام ونتائج جعلته يتقدم الجميع".و أعرب رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال محمد كاظم مزعل - بحسب البيان- عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، الذي يُضاف إلى سجل إنجازات اللعبة، مؤكداً "أن النتائج المميزة لرياضة رفع الأثقال تأتي بفضل التخطيط السليم للاتحاد والدعم الكبير الذي يتولاه رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عقيل مفتن وزملاؤه في المكتب التنفيذي للاتحاد بشكل عام، وللرباع الواعد علي عمار بشكل أخص".