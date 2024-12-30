الحشد الشعبي يتغلب على الشرطة في سلة المحترفين

2024-12-30 20:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب فريق الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، على نظيره الشرطة بنتيجة 80 /77 نقطة ضمن مباريات المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة السلة.وشهدت المباراة ندية كبيرة وتنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث ظلت النتيجة متقاربة طوال فتراتها، فيما كان خروج محمد صلاح من فريق الشرطة الأثر الكبير في فوز الحشد الذي تألق لاعبه المحترف اللبناني علي حيدر، لتنتهي المباراة بفوز مثير للحشد على الشرطة.وبهذا الانتصار، يواصل الحشد الشعبي تقديم أداء مميز في منافسات الدوري.