وزير النقل يعلن إلغاء رسوم خدمة "الكراسي المتحركة" على متن الناقل الوطني

2024-12-30 20:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الإثنين، (30 كانون الأول 2024)، إلغاء رسوم خدمة الويلچير (الكراسي المتحركة) للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجعلها مجانية.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وتكريسا لتحسين جودة الخدمات في المطارات العراقية، وعلى متن الناقل الوطني، أعلن وزير النقل إلغاء رسوم خدمة الكراسي المتحركة (الويلچير) لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، على متن الخطوط الجوية العراقية".

وأضاف، ان "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، قامت في وقت سابق من الشهر الجاري بتوفير كراسٍ متحركة في صالات مطار بغداد الدولي، لخدمة هذه الشرائح، وتوفير أفضل الخدمات لهم في قطاع الطيران والنقل الجوي العراقي، وبما يضمن سهولة تنقلهم داخل صالات المطار".

وأشار البيان الى، أن "الخطوط الجوية العراقية، هي الشركة الوحيدة التي تنفرد بتقديم خدمات إنسانية للمسافرين،" مبينا "أنها قامت منذ العام 2023 ولغاية تشرين الثاني من 2024 بتقديم تخفيضات في تذاكر السفر على متن الناقل الوطني، الى (1096) مستفيدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبنسبة 50%، و3676 مستفيدا من الامراض السرطانية بنسبة تخفيض 90%؜، و328 مستفيدا من جرحى القوات الأمنية، وبلغ عدد المستفيدين من المتقاعدين 5450 متقاعدا، وبنسبة تخفيض بلغت 25% ذهاباً وإياباً".

وخلص البيان الى، أن "الشركة تقدم خدمات الويلچير (الكراسي المتحركة) للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الان بشكل مجاني".