العراق: مقتل 7 من (داعش) في قصف جوي جنوبي كركوك شمال العراق

2024-12-30 21:00:05 - المصدر: كونا

أربيل - 30 - 12 (كونا) –- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الإثنين عن قتل سبعة من مسلحي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عملية عسكرية جنوبي محافظة كركوك شمال العراق.وذكر الجهاز في بيان أن عناصره وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة نفذت حملة تفتيش واسعة وضربة جوية في مناطق متفرقة في سلسلة جبال (حمرين) جنوبي (كركوك) أسفرت عن مقتل سبعة إرهابيين وتدمير 20 معسكرا وثلاثة كهوف وخمسة انفاق.وأضاف البيان أن الجهاز تمكن من ضبط العديد من المواد المتفجرة في الحدود الفاصلة بين محافظتي (صلاح الدين) و(ديالى).وكان الجهاز قد أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل أحد افراده في عملية عسكرية بجبال حمرين.وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على (داعش) باستعادة كامل الأراضي التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد التي اجتاحها التنظيم صيف 2014. (النهاية) ص ب ر / ف ا س