إحالة مختبرات كوردستان للقطاع الخاص.. وزير مالية الإقليم يدحض الشائعات

2024-12-30 21:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الصحة في إقليم كوردستان، سامان برزنجي، يوم الاثنين، أن الأنباء المتداولة بشأن نقل المختبرات الحكومية إلى القطاع الخاص عارية عن الصحة تمامًا، واصفًا إياها بأنها شائعات تهدف إلى تضليل المواطنين وإثارة القلق لديهم.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده في إطار لقاء إعلامي موسع، تابعته وكالة شفق نيوز، أن الحكومة ملتزمة بضمان تقديم خدمات صحية ميسرة للجميع دون أي أعباء إضافية.

وأكد برزنجي، أن الادعاءات التي تفيد بنقل المختبرات الحكومية إلى القطاع الخاص لا أساس لها من الصحة"، مشيراً، إلى أن الاتفاقيات التي أُشيع أنها وقعت في هذا الصدد ليست سوى مبالغات وشائعات.

وذكر أن الحكومة لا تنوي تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية، وأن الأسعار الحالية للفحوصات الطبية ستظل كما هي دون أي تغيير.

ولفت برزنجي، إلى أن الهدف من هذه المشاريع ليس فقط تحسين الخدمات الطبية المقدمة، بل أيضًا زيادة الإيرادات الحكومية بطرق قانونية وعلمية، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر استحداث وظائف جديدة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا في توفير المواد والمستلزمات الكيميائية البسيطة المستخدمة في المختبرات، لكن ذلك لا يعني نقل ملكية المختبرات أو إدارتها إلى القطاع الخاص.

وبين برزنجي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات الصحية، مشددًا على التزام الحكومة بدعم النظام الصحي العام وضمان استمراره لخدمة المواطنين بشكل فعال.

واختتم الوزير تصريحاته بتأكيده أن "الحكومة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحسين الخدمات الصحية المقدمة"، مشيرًا إلى أن "المشاريع الحالية تهدف إلى تطوير القطاع الصحي دون التأثير على حقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية".

وكانت كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في برلمان كوردستان، قد انتقدت بوقت سابق من يوم الاثنين، سياسة حكومة الإقليم في إبرام اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص في المجالات الصحية والتعليمية، واصفًا تلك الخطوات بأنها تزيد من الأعباء المالية على المواطنين، وتهدد حقوق الفئات ذات الدخل المحدود.

وشهدت الخدمات الصحية في إقليم كوردستان، تحسنًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات في القطاع الصحي، لكن الشائعات حول خصخصة بعض الخدمات الحكومية أثارت مخاوف بين السكان. تأتي تصريحات الوزير كخطوة لطمأنة المواطنين وتوضيح مساعي الحكومة في تعزيز النظام الصحي العام دون المساس بحقوقهم.

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات تفيد بأن حكومة إقليم كوردستان تخطط لنقل المختبرات الطبية الحكومية إلى القطاع الخاص، ما أثار قلق المواطنين بشأن ارتفاع التكاليف وتأثير ذلك على الخدمات الصحية المقدمة. هذه الشائعات دفعت وزير الصحة في الإقليم، سامان برزنجي، إلى إصدار توضيحات خلال مؤتمر صحفي لتبديد هذه المخاوف.