التربية تكشف نتائج المرحلة الأولى من برنامج محو الأمية في دوائر الدولة

2024-12-30 21:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميكشف الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية، اليوم الإثنين، نتائج المرحلة الأولى من برنامج محو الأمية في دوائر الدولة.وقال مدير عام الشؤون الفنية في الجهاز وسام ناهض عبود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في هذا العام تم فتح 334 مركزا لمحو الأمية في وزارات وهيئات ودوائر الدولة للموظفين من الأميين ضمن المرحلة الأولى من برنامج محو أمية موظفي الدولة تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء".وأضاف، أنه "تم حصر الموظفين الأميين ليبلغ العدد الكلي 34.568 دارسا تقدم لهم دروس محو الأمية".