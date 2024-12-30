وزير الإعمار يفتتح مجسر براثا في بغداد
2024-12-30 21:45:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
افتتح وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، مجسر براثا في العاصمة بغداد.
وقال ريكاني: إن "مجسر براثا أول مشروع ضمن الحزمة الثانية لمشاريع فك الاختناقات".
وأضاف، "نختتم العام 2024 بعد افتتاح عدد كبير من المشاريع في العاصمة بغداد والمحافظات".
افتتح وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، مجسر براثا في العاصمة بغداد.
وقال ريكاني: إن "مجسر براثا أول مشروع ضمن الحزمة الثانية لمشاريع فك الاختناقات".
وأضاف، "نختتم العام 2024 بعد افتتاح عدد كبير من المشاريع في العاصمة بغداد والمحافظات".