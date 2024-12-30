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وزير الإعمار يفتتح مجسر براثا في بغداد

وزير الإعمار يفتتح مجسر براثا في بغداد
وزير الإعمار يفتتح مجسر براثا في بغداد
2024-12-30 21:45:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
افتتح وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، مجسر براثا في العاصمة بغداد.
وقال ريكاني: إن "مجسر براثا أول مشروع ضمن الحزمة الثانية لمشاريع فك الاختناقات".
وأضاف، "نختتم العام 2024 بعد افتتاح عدد كبير من المشاريع في العاصمة بغداد والمحافظات". 

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