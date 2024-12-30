وزير الإعمار يفتتح مجسر براثا في بغداد

2024-12-30 21:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واعافتتح وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، مجسر براثا في العاصمة بغداد.وقال ريكاني: إن "مجسر براثا أول مشروع ضمن الحزمة الثانية لمشاريع فك الاختناقات".وأضاف، "نختتم العام 2024 بعد افتتاح عدد كبير من المشاريع في العاصمة بغداد والمحافظات".