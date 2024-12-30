الجمارك: إيراداتنا ارتفعت بنسبة 128% خلال العام الحالي

2024-12-30 22:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعكشفت الهيئة العامة للجمارك ، اليوم الاثنين، عن ارتفاع إيراداتها خلال العام الحالي بنسبة 128% مقارنة مع العام الماضي، فيما أكدت أن الاصلاحات الإدارية ونظام الاسيكودا أسهما بالزيادة.وقال مدير قسم الهيئة العامة للجمارك أحمد العكيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إيرادات الهيئة العامة للجمارك للفترة من 1/1/2024 ولغاية 30/11/2024 بلغت تريليونا وتسع مئة مليار دينار، مقارنةً بـ 892 مليار دينار بالعام 2023، وبنسبة زيادة وصلت إلى 128%".وتابع أن "الإصلاحات الإدارية ونظام الأسيكودا وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية أسهمت بزيادة الإيرادات".وأوضح العكيدي، أن "الهيئة العامة للجمارك تعمل وفق خطط تتمثل في عدد من المحاور منها تطوير كفاءات الموظفين ومهاراتهم، إضافة الى استكمال تنصيب نظام الاسيكودا في المراكز الجمركية التي لم تؤتمت"، مشيراً الى ان "نهاية العام 2025 ستتم أتمتة جميع المراكز الجمركية".وتابع أن " الأتمتة عبارة عن مراحل متعددة، المرحلة الأولى تتم عبر أتمتة المراكز، ومن ثم الربط مع الدوائر الحكومية داخل البلد تعتبر المرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة هي الربط مع البرامج الجمركية لدول الجوار".