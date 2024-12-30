2024-12-30 22:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، مساء اليوم الإثنين، (30 كانون الأول 2024)، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران المقررة يوم غد الثلاثاء.

وقال المصدر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "السوداني سيزور العاصمة الدوحة للقاء كبار المسؤولين القطريين من بينهم الأمير الشيخ محمد بن تميم آل ثاني وذلك بعد زيارته إلى العاصمة طهران".

وبحسب المصدر، فإن "السوداني سيجري مباحثات معمقة في الدوحة بشأن الأوضاع في سوريا وذلك بعد سيطرة هيئة تحرير الشام والجماعات المتحالفة معها على سدة الحكم في دمشق".

وكان وفد أمني عراقي برئاسة رئيس المخابرات حميد الشطري قد زار العاصمة دمشق الخميس الماضي، والتقى رئيس الادارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، وهي أول زيارة لمسؤول عراقي إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول الجاري.

يشار الى ان مصدرا حكوميا كشف، اليوم الإثنين، (30 كانون الأول 2024)، ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيزور إيران غداً الثلاثاء.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان: "السوداني سيجري زيارة رسمية إلى طهران يوم غد الثلاثاء للاجتماع مع المسؤولين الايرانيين لمناقشة تطورات الأوضاع الاقليمية وتأثيرها على عموم المنطقة".







