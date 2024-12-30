2024-12-30 22:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق نادي الحشد الشعبي لكرة السلة، يوم الاثنين، فوزاً مهماً على نادي الشرطة بنتيجة 80 نقطة مقابل 77 ضمن منافسات المرحلة الثانية لدوري المحترفين لكرة السلة.

وأقيمت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية بالعاصمة بغداد، وأنهى فريق الحشد النصف الاول من المباراة متقدماً بفارق سلة واحدة حيث أشارت النتيجة الى تقدم الفريق بنتيجة 40 نقطة مقابل 38 لنادي الشرطة، ليواصل الحشد السيطرة على المباراة بالرغم من الندية والقوة التي شهدتها.

وتألق لاعبو الحشد الشعبي طيلة فترات المباراة بعد أن أحسن مدرب الفريق قراءة أوراق منافسيه وتمكن من الحد من خطورة افضل لاعبي الشرطة لينتهي اللقاء بفوز الحشد بنتيجة 80 نقطة مقابل 77 لنادي الشرطة.

وحصل محترف سلة الحشد الشعبي كيفن روش، على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وحضر اللقاء رئيس الهيئة الإدارية لنادي الحشد خالد عبد الواحد كبيان، وعدداً كبيراً من مشجعي ناديي الحشد والشرطة.