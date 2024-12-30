انتحار منتسبة في الداخلية العراقية برصاصة من سلاح شقيقها

2024-12-30 22:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بانتحار منتسبة في وزارة الداخلية العراقية، بإطلاق النار على نفسها من سلاح شقيقها.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شرطية تعمل في مكتب شكاوى المواطنين/ وزارة الداخلية، أقدمت مساء اليوم، على الانتحار بإطلاق النار على نفسها من سلاح نوع (مسدس) يعود إلى أخيها الذي يعمل شرطياً بنفس المكان

داخل منزلها ضمن منطقة صليخ".

وأضاف المصدر، أن "بحسب إدعاء ذوي الضحية، فإن المنتسبة كانت تعاني من أمراض نفسية وسبق أن تم دخولها الى المستشفى، لكن رأي خبير الأدلة شك بالحادث وتحفظ على أخيها لحين انتهاء التحقيق".