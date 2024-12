2024-12-30 22:30:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىرأى وائل عبد اللطيف، وهو وزير ونائب أسبق، اليوم الاثنين، أن النظام الذي جاء بعد سقوط صدام حسين لم يتمكن من إنهاء حزب البعث خلال 20 عاماً بالرغم من تجريم "البعث" في العراق.وقال عبد اللطيف في حديث لـ(المدى)، إن "مجلس النواب أصدر قانوناً في وقت سابق، يجرم حزب البعث، فضلا عن وجود هيئة المساءلة […]

بذكرى إعدام صدام.. هل انتهت حقبة "البعث" في العراق وأين مكان تواجدهم؟