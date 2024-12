التربية توضح آلية امتحانات نصف السنة لطلبة الانتساب

2024-12-30 22:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن آلية امتحانات نصف السنة لتلاميذ وطلبة الانتساب. وأظهرت وثيقة تعود للمديرية العامة للتقويم والامتحانات، أطلعت عليها (المدى)، ذكرت فيها أن "طلبة الانتساب يعاملون معاملة الطلبة المنتظمين بالدوام، ويؤدون الامتحانات الشفوية للمواد المشمولة بالامتحانات الشفوي + الامتحانات التحريرية وحسب التعليمات يعتبر الصف في الامتحانات وحدة لا تتجزأ". […]

