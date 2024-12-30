المالكي: لا نساعد على تقسيم سوريا ولا نتدخل بشؤونها

2024-12-30 22:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن تعديل قانون الانتخابات سيطرح بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب، فيما أشار إلى أن العراق لا يساعد على تقسيم سوريا ولا يتدخل بشؤونها.وقال المالكي في لقاء خاص على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "ما حصل في سوريا ليس مفاجأً وكانت هناك مقدمات له "، لافتا إلى أن "الكيان الصهيوني تقدم على مقربة من دمشق بعد سقوط الأسد ولبنان سيحاصر ".وأضاف، أن "القضية الفلسطينية ستضعف والأردن سيهدد بعد سقوط الأسد وتركيا ستتمدد ورياح التهديد نتوقع أن تصل إلى الإمارات ومصر والسعودية"، مؤكدا: "لا نساعد على تقسيم سوريا ولا نتدخل بشؤونها".وأشار إلى أن "الوحدة الوطنية وعقلانية القوى السياسية ستكون سداً منيعا للحفاظ على العملية السياسية"، مبيناً أن "حزب البعث المحظور يحسن في إثارة الفتن والتآمر ويجب ملاحقتهم من قبل المجتمع والأجهزة الأمنية ".وتابع، أن "المساءلة والعدالة وظيفتها منع تسلل البعثيين إلى مؤسسات الدولة ومستمرة في العمل وفق الدستور ولا تستهدف السنة"، داعيا إلى "المصالحة مع الجميع ونحن والتيار الصدري من مدرسة واحدة ويجب ان نتجه معهم نحو عملية بناء الدولة ".ولفت إلى أن "مشاركة التيار الصدري ضرورة للعملية السياسية وليس لدينا خط أحمر في التحالفات "، مؤكداً أنه "لا توجد أي تحالفات والإطار التنسيقي لم يتفق بعد النزول بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة ".وأوضح أن "تعديل قانون الانتخابات سيطرح بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب".ومضى بالقول: " استبعد وجود مؤامرة لما حصل في 7 أكتوبر والكيان الصهيوني اهين لأول مرة بتاريخها".وبين انه "لن نقبل من أي طرف الحديث عن حل الحشد الشعبي لاسيما وأنه مؤسسة رسمية مرتبطة بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ولا داعي التحسس منه "، مشددا على "ضرورة إيجاد آلية لضبط السلاح ويبقى تحت إدارة الدولة".