الثقافة: منحة الصحفيين والأدباء والمثقفين ستنطلق في القريب العاجل

2024-12-30 22:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الثقافة السياحة والآثار، أحمد البدراني، اليوم الإثنين، (30 كانون الاول 2024)، ان منحة الصحفيين والأدباء والفنانين ستنطلق في القريب العاجل.

ونقل بيان لوزارة الثقافة، تلقته "بغداد اليوم"، عن البدراني، قوله: "المنحة للادباء والصحفيين والفنانين ستنطلق في القريب العاجل".

وأكد البدراني "إننا بصدد استلام المنحة من وزارة المالية لتوزيعها على الاتحادات والنقابات".

وكانت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، كشفت يوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، عن آخر تفاصيل ومواعيد صرف منحة الصحفيين والادباء والمثقفين السنوية، مبينة أن جميع إجراءاتها اكتملت وبقي على وزارة المالية تعزيز الصرف للمشمولين عبر بطاقاتهم الكي كارد.

وقال المتحدث باسم وزارة احمد العلياوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الوزارة يوجد في موازنتها المبلغ الكافي لصرف المنحة لكن الامر بقى تعزيزه من وزارة المالية حيث ننتظر الشهر المقبل على امل ان تصرف دون عبورنا للعام القادم"، مبينا ان "وزير الثقافة يتابع الامر مع المالية".

واضاف ان "المنحة ستكون على ثلاث فئات كما ارتأت النقابات فستكون للفئة الاولى 900 الف دينار والثانية 700 والثالثة 600 الف وهذه ارقام تقريبية للمنحة"، موضحا ان "الوزارة تعمل على انصاف تلك الشرائح وهي تستحق اكثر من هذه المنحة فالجميع يحظى بتقدير الوزارة لكن هذا ما يمكن صرفه حاليا".