هزة أرضية بقوة ثلاث درجات على مقياس ريختر تضرب محافظة كركوك بشمال العراق

2024-12-30 23:00:09 - المصدر: كونا

أربيل - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي اليوم الإثنين عن حدوث هزة أرضية بمحافظة (كركوك) شمال العراق بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر.وذكرت الهيئة في بيان أن مراصدها الزلزالية سجلت حدوث الهزة الأرضية شمالي محافظة كركوك وشعر بها السكان بالقرب الموقع من دون تسجيل خسائر.كانت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي قد أعلنت تسجيل 22 هزة أرضية داخل الأراضي العراقية خلال شهر نوفمبر وتسجيل 20 هزة أرضية خلال أكتوبر الماضي. (النهاية) ص ب ر / ف ا س