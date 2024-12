2024-12-30 23:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: ◾ معالج Snapdragon 8 Elite بتقنية 3 نانومتر وذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت ◾ شاشة 6.9 بوصة بتقنية AMOLED المتطورة وسطوع 3000 شمعة ◾ نظام كاميرات متطور بدقة 200 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية كشفت بعض المصادر عن التفاصيل الكاملة لهاتف سامسونج الرائد الجديد جالاكسي S25 ألترا، المقرر إطلاقه في 22...

The post تسريب سعر سامسونج جالاكسي S25 ألترا appeared first on شبكة اخبار الناصرية.