الداخلية تعلن خطة زيارة استشهاد الإمام الهادي (ع)

2024-12-30 23:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، عن خطة زيارة استشهاد الإمام الهادي (عليه السلام) في مدينة سامراء المقدسة.وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، ان "قائد منطقة سامراء في الشرطة الاتحادية اللواء الركن أحمد حاتم الأسدي، عقد مؤتمراً أمنياً موسعا، لمناقشة خطة زيارة ذكرى استشهاد الإمام الهادي (عليه السلام)، بحضور قائم مقام سامراء، وقائد الفرقة الرابعة، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والحكومية في سامراء".واضاف البيان، ان "المؤتمر تناول مناقشة الخطط الأمنية الشاملة لتأمين الزيارة، والتي تشمل تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط المدينة، وتأمين مداخل ومخارج سامراء، وتوفير الحماية للمواكب والزائرين، كما تم التركيز على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية، بما في ذلك القوات الأمنية والاستخبارات، لضمان انسيابية الحركة ومنع أي خروقات قد تؤثر على سير الزيارة"، حيث أكد قائد المنطقة على أهمية التكامل بين الجهود الأمنية والخدمية".وتابع البيان، انه "تم بحث التعاون مع الجهات الحكومية لتأمين الخدمات اللوجستية والطبية اللازمة للزائرين، وضمان توفير كافة التسهيلات المطلوبة خلال مدة الزيارة"، فيما شدد الحاضرون على "ضرورة الالتزام بالخطة الموضوعة والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح هذه المناسبة المهمة، التي تمثل حدثاً دينياً بارزاً تشهده مدينة سامراء سنوياً".