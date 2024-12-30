قائد قوات الحدود يبحث مع نظيره الإيراني أطر التعاون والتنسيق المشترك

2024-12-30 23:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث قائد قوات الحدود الفريق محمد عبد الوهاب سكر مع نظيره الإيراني اللواء الركن أحمد علي كودرزي، اليوم الإثنين، آفاق التعاون والتنسيق المشترك والمستجدات الأمنية بين الجانبين.وذكر بيان لقيادة قوات الحدود- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي "محمد عبد الوهاب سكر"، التقى نظيره الإيراني اللواء الركن "أحمد علي كودرزي" والوفد المرافق له، في منفذ باشماغ العراقي - الإيراني في إطار الاجتماع الدوري بين الجانبين".وأضاف البيان، أنه "جرى- خلال اللقاء- مناقشة القضايا المشتركة بين حدود البلدين الجارين وآفاق التعاون والتنسيق المشترك والمستجدات الأمنية بين الجانبين، كما تم التباحث والتأكيد على تفعيل اللجان الأمنية المشتركة الخاصة بآلية مسك الحدود ومنع التسلل والتهريب لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الجارين".وتابع البيان، أن "قائد قوات الحدود الإيراني أشاد بالإجراءات والتحصينات الأمنية التي أجرتها قيادة قوات الحدود العراقية على الشريط الحدودي العراقي - الإيراني والتي لم يسبق لها مثيل".