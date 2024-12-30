تقرير دولي: عام 2025 سيكون الأكبر في المشاريع داخل العراق

2024-12-30 23:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ترجمة

أصدر بنك البيانات الدولي، احدى المنظمات الدولية الأممية المعنية بمتابعة الشؤون الداخلية لبلدان العالم، تقريرها السنوي لعام 2024 مرفقا بتقديرات العام المقبل 2025، مؤكدة ان العام الحالي شهد اصدار اكبر عدد من العقود الاستثمارية والخدمية داخل العراق.

وقال البنك بحسب تقريره الذي ترجمته "بغداد اليوم"، ان "العراق انفق 83 مليار دولار خلال العام 2024 على مشاريع البنى التحتية والاعمار، ومنح عقودا لتنفيذ مشاريع أخرى خلال عام 2025 بقيمة 126 مليار دولار"، متوقعاً ان "يقود ذلك لتضاعف نسبة نمو الناتج القومي المحلي الى نحو 4.1% خلال العام المقبل".

وأوضح البنك أيضا، ان المشاريع الأكبر كانت من حصة الطرق الرئيسية في البلاد لصالح وزارة النقل، والتي من المتوقع ان ينتهي العمل بها كليا عام 2029، مشيرة أيضا الى ان مشاريع استثمار النفط وبناء المجمعات السكنية في بغداد وتحديدا (مشروع الناصرية المدمج النفطي، ومدينة الرفيل في بغداد) حلت في المركزين الثاني والثالث كاكبر المشاريع الحكومية لعام 2024.

المعلومات التي أصدرها بنك المعلومات الدولي اكدت أيضا ان العقود التي تم منحها للعام القادم توزعت على الشكل الاتي (39.9% مخصصة للاعمار، 39.9% خصصت للطاقة الصناعة، 24.3% خصصت لمشاريع الكهرباء والماء الخدمية، فيما خصصت نسبة 22.6% لمشاريع الطرق والنقل).