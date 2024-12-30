انتحار شرطية داخل منزلها في بغداد والتحفظ على شقيقها

2024-12-30 23:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، (30 كانون الأول 2024)، بانتحار شرطية بإطلاق النار على نفسها داخل منزلها في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "شرطية تعمل في مكتب شكاوى المواطنين/ وزارة الداخلية، أقدمت على الانتحار داخل منزلها ضمن منطقة الصليخ، باطلاق النار على نفسها من سلاح نوع مسدس يعود الى شقيقها الذي يعمل شرطياً بنفس المكان".

وأضاف، انه "وحسب ادعاء ذوي الشرطية، فانها كانت تعاني من أمراض نفسية وسبق ان تم دخولها الى المستشفى، لكن رأي خبير الادلة شك بالحادث وتحفظ على شقيقها لحين انتهاء التحقيق".



