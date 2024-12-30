الاحتفال بليلة رأس السنة في العراق.. ليس الطقس ما ينبغي الحذر منه

2024-12-30 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ مع اقتراب موعد رأس السنة الميلادية 2025، تزداد التساؤلات لمعرفة حالة الطقس وإمكانية الخروج من البيت للمشاركة في الاحتفالات.

وتشير هيئة الأنواء الجوية العراقية، إلى عدم وجود مؤشرات بتأثر البلاد بمنخفض جوي أو بكتل هوائية قطبية باردة لليومين المقبلين (الثلاثاء والأربعاء)، منوهة أن في حال رصد حالة جوية سيصدر تقرير جوي بشأنها.

ويضيف مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، لوكالة شفق نيوز، "أما طقس يوم الثلاثاء، فإن درجات الحرارة ستكون وفق معدلاتها العامة في عموم البلاد، وقد تكون هناك بعض زخات المطر الخفيفة في الأقسام الغربية من المناطق الشمالية".

من جهته، يوضح المنبئ الجوي، صادق العطية، أن "أجواء يوم الأربعاء على الخميس مستقرة، فلا توجد حالة جوية مهمة خلال هذين اليومين، صحيح هناك تواجد للسحب لكنها غير ممطرة".

ويبين العطية لوكالة شفق نيوز، أن "درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً تدريجياً اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل لتسجل درجات حرارة متدنية في مدن شمال وغرب البلاد أيام (الجمعة والسبت والأحد والاثنين) لتقارب الصفر مئوية وأقل، خلال ساعات الصباح والليل، أما في باقي المناطق فهي أعلى من الصفر بقليل".

ويتوقع، أن "تكون الأجواء خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل شديدة البرودة خلال ساعات الليل وباردة خلال النهار، لكن لا توجد حالة جوية ممطرة، سوى بعض الأمطار الخفيفة أقسى شمال شرق البلاد وشمال دهوك".

وعن الرياح، يقول العطية، إنها "ستستقر شمالية غربية جافة سرعتها من خفيفة إلى معتدلة وتميل للسكون خلال ساعات الليل، ولا توجد موجات ضباب كثيف، لكن ربما في بعض مناطق الأنبار خلال فجر يوم الأربعاء ستكون هناك بعض الفترات يتشكل فيها ضباب كثيف ما يسبب تدنياً في مدى الرؤية الأفقية".

وخلص العطية إلى القول، إن "أهم ما يميز الأجواء خلال نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل هو انخفاض واضح بدرجات الحرارة، لذلك نحذر من عدم التعرض المباشر للتيارات الهوائية الباردة لمرضى الحساسية والربو، وكذلك الانجماد الأرضي أو تشكل الصقيع على الطرقات لما فيه من ضرر وعلى المزروعات أيضاً".

بدوره، يقول استشاري طب الأسرة، الدكتور علي أبو طحين، إن "في كل موسم شتاء تكثر بعض الأمراض، ومن الأمراض الشائعة هي نزلات البرد والإنفلونزا وأنواع من كورونا والتحسس، سواء عند الأطفال أو البالغين أو كبار السن، والأكثر عرضة لهكذا نزلات هم الأطفال وكبار السن والمرضى".

ويضيف أبو طحين لوكالة شفق نيوز، أن "مع اقتراب موعد رأس السنة، يزداد التخوف من الأماكن المزدحمة المغلقة، التي قد تكون بيئة مناسبة لانتشار الأمراض المعدية".

ويتابع، "كمت نخشى من تغير الجو من الحار إلى البارد والعكس، خاصة وأن الأنواء الجوية تتوقع موجات برد وصقيع ودرجات حرارة تصل إلى الصفر مئوية، ما يستدعي الاحتياط بارتداء ملابس مناسبة وعدم الذهاب إلى الأماكن المكتظة، وتناول الغذاء الصحي واحتساء المشروبات الدافئة".

ويحذر خبراء تغذية من الإكثار في تناول الطعام والحلويات احتفالاً بالعام الجديد، لما قد يؤدي بضرر على الصحة.

وفي هذا السياق، تقول أخصائية التغذية، ماجدة الشعبي، إن "في الأعياد عموماً يكثر تناول الحلويات التي تحتوي على دهون وسكر وطحين وكربوهيدرات، وليس من قبل الأطفال فقط، بل حتى من كبار السن، وبما فيهم الذين يعانون من أمراض مزمنة".

وتؤكد الشعبي لوكالة شفق نيوز، أن "الإفراط بتناول الحلويات يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بالسكري، فضلاً عن تضرر الأسنان".

وتكشف الشعبي، أن "الحلويات المستوردة لا يقتصر ضررها باحتوائها على نسبة عالية من السكر، بل على مواد حافظة مسرطنة، لذلك يجب الابتعاد عنها، وكذلك الابتعاد عن المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية".

جدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، أكد يوم الأحد، أن "الوزارة أعدت خطة لاحتفالات رأس السنة تخلو من جميع القطوعات بشكل تام، وسيكون هناك نشر لعناصر الأمن ورجال الشرطة والدوريات، وسنحاسب بشدة مخالف الذوق العام".

وأشار العميد ميري في مؤتمر صحفي عقد ببغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن "هناك تشديداً في إجراءات المرور وتأمين الفعاليات الخاصة في رأس السنة كافة، وتعزيز الإجراءات والحفاظ على الذوق العام".

وتابع القول إنه "سيُمنع بشكل تام إطلاق العيارات النارية، وسنحاسب كل من يفعل ذلك ونطلب من المواطنين التعاون والإبلاغ عن مطلقي العيارات".