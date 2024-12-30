فؤاد حسين لنظيره السوري: العراق سيعيد بعثته الدبلوماسية إلى دمشق

2024-12-30 23:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الاثنين اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السوري في الإدارة الجديدة، أسعد حسن الشيباني.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حسين استهل الاتصال بتقديم التهاني للشيباني بمناسبة تسلمه مهامه وزيراً للخارجية السورية، مشيداً باهتمامه بالبعثة الدبلوماسية العراقية في دمشق. كما أعرب عن تقديره لجهود الجانب السوري في حماية البعثة، مؤكداً حرص العراق على إعادة جميع أفراد البعثة إلى دمشق لمواصلة أعمالهم، من جهته اكد الوزير السوري اهتمامه بالبعثة الدبلوماسية العراقية .

وخلال الاتصال، ناقش الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أن استقرار وأمن البلدين مترابطان. وأشار الوزير الشيباني إلى أن أمن وسلامة العراق يشكلان جزءاً لا يتجزأ من أمن وسلامة سوريا.

كما تطرق فؤاد حسين إلى التحركات الأخيرة لعناصر تنظيم داعش على الحدود المشتركة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة هذه التهديدات. من جانبه، أكد الوزير الشيباني استعداد الجانب السوري للتنسيق الكامل مع العراق لمواجهة تلك الجماعات ومنعها من تهديد أمن البلدين.

وفي ختام الاتصال، أشاد فؤاد حسين بالمباحثات المثمرة التي أجراها رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، مع الجانب السوري خلال زيارته دمشق مؤخراً .