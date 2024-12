المالكي: الإطار التنسيقي لم يتفق بعد النزول بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة

2024-12-30 23:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، أن تعديل قانون الانتخابات سيطرح بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب، مبينا ان الإطار التنسيقي لم يتفق بعد النزول بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة. وقال المالكي في لقاء متلفز تابعته “عراق اوبزيرفر”. إن “ما حصل في سوريا ليس مفاجأً وكانت هناك مقدمات له “، …

