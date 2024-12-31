قطاع الطاقة في العراق يشهد خطوات مهمة بمشروعات النفط والكهرباء

2024-12-31 00:00:06 - المصدر: الطاقة

يشهد قطاع الطاقة في العراق تطورات مهمة تعكس الجهود الحكومية لتعزيز إنتاج النفط والكهرباء، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان ويعزز النمو الاقتصادي. وتعمل الحكومة على تنفيذ مشروعات إستراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، ما من شأنه الإسهام في تحقيق رؤية مستدامة لإدارة موارد …

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