مصرف التنمية الدولي ونادي العلوية يوقعان عقد شراكة استراتيجية

2024-12-31 00:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوقع مصرف التنمية الدولي ونادي العلوية عقد شراكة استراتيجية.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،أنه "تم توقيع عقد شراكة استراتيجية بين مصرف التنمية الدولي و نادي العلوية "، مبينا أنها " خطوة تعكس التزام المصرف المستمر بتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات زبائنه لتعزيز ثقافة الدفع الالكتروني والشمول المالي وايضاً الاستطاعة من استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة في المصرف لتلبية احتياجات أعضاء النادي جميعا".وأضاف، أن "هذه الشراكة تأتي لتجمع بين الخبرة المصرفية المبتكرة والخدمات الترفيهية المتنوعة، بهدف خلق قيمة مضافة تعزز من جودة الحياة وتوفر فرصًا جديدة للزبائن للاستمتاع بعروض حصرية وتجارب فريدة".وتابع المصرف، "نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيمهد الطريق لتحقيق رؤيتنا المشتركة في تقديم خدمات تليق بتطلعات زبائننا ، ونتطلع إلى تحقيق نجاحات مشتركة مستدامة".