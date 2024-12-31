2024-12-31 00:15:02 - المصدر: واع

الرياض - واعأُقيمت مساء الاثنين حفلةً غنائية للفنان العراقي وليد الشامي ضمن فعاليات مهرجان "بين ثقافتين" في العاصمة السعودية الرياض.وذكر بيان لوزارة الثقافة السعودية، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "أُقيمت مساء الاثنين حفلةً غنائية للفنان العراقي وليد الشامي ضمن فعاليات مهرجان "بين ثقافتين" الذي تنظّمه وزارة الثقافة السعودية في ميقا استوديو ببوليفارد سيتي في الرياض، للاحتفاء بالثقافة العراقية، وتأطير أوجه التشابه بينها وبين الثقافة السعودية".وأضاف، أن "الفنان الشامي قدم مجموعة أغانٍ، حيث استهل الحفل بأغنية "أحبهم" للشاعر كاظم السعدي، ليهدي بعدها الجمهور السعودي أغنية "ذهب ذهب"، شدا بعدها بمجموعة من الأغاني منها: "يا صاحبي" من كلمات الأمير خالد الفيصل والحان ياسر بوعلي، "عيني جفاه النوم"، و"الناقة"، و"يا حمام"، و"احبه كلش".ويجمع مهرجان "بين ثقافتين" الذي يستمر حتى يوم الثلاثاء، الثقافة العراقية بالثقافة السعودية، مُسلطاً الضوء على أوجه التشابه بين الثقافتين عبر جملة من الفعاليات الثقافية والفنية، والحفلات الغنائية، وذلك بهدف توطيد العلاقات الثقافية بين المملكة والعراق، وإتاحة نافذة للزوّار يستكشفون من خلالها الثقافة السعودية والعراقية.