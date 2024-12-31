التعليم العالي تدرج جريمة "سبايكر" ضمن المنهاج الدراسي للجامعات

2024-12-31 00:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدراج جريمة "سبايكر" ضمن المنهاج الدراسي للجامعات.وذكرت الوزارة بحسب وثيقة رسمية حصلت وكالة الانباء العراقية (واع)، على نسخة منها، أنها "بصدد استكمال اعداد المنهاج الخاص بالديمقراطية وحقوق الانسان وتم التاكيد على ادراج مواضيع (مساوئ الفكر التكفيري والحديث عن الحقبة الزمنية لاحتلال عصابات داعش الارهابية لجزء من ارض الوطن والبطولات التي سطرها ابناء القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي والمنضمون اليه من متطوعي العشائر والبيشمركة في معركة التحرير المقدسة)".وأضافت، انه "انطلاقا من اهمية التثقيف والتوعية ضد جريمة (مجزرة سبايكر) التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية وتخليدا لذكرى شهداء المجزرة من ابناء العراق تم توجيه الجامعات وتشكيلاتها كافة (كليات ومعاهد) باقامة مراسم سنوية لاحياء ذكرى مجزرة سبايكر كونها واحدة من ابشع الجرائم ضد الانسانية، وكذلك اقامة النشاطات المتضمنة (ورش ، مهرجانات ، فعاليات توعوية ، تثقيفية ..) لنشر التوعية والتثقيف بالموضوع مدار البحث بين ابناء الطلبة".



