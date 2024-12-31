رئيس الوزراء يبحث مع السفير البريطاني استعدادات زيارته المرتقبة للمملكة المتحدة

2024-12-31 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، استعدادات زيارته المرتقبة إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة رسمية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، وجرى، خلال اللقاء، بحث الاستعدادات والتحضيرات للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها سيادته إلى المملكة المتحدة تلبيةً لدعوة رسمية، وما ستتضمنه من لقاءات تهدف إلى تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة للعراق وبريطانيا".وأضاف، "كما شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة استقرار وحفظ الأمن في المنطقة".