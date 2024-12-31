مع مطلع 2025.. العراق موعود بموجة برد وأمطار غزيرة

2024-12-31 00:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، أن العراق مقبل مع بداية العام الجديد على موجة امطار غزيرة وبرد.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، إن "موعد مع أول منخفض ممطر ثابت عالي الفعالية، يبدأ تأثيره مطلع العام الجديد، تحديداً من عصر الاثنين السادس من كانون الثاني المقبل، وتوقعات الامطار متوسطة إلى غزيرة في بعض الأماكن، خاصة المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأضاف، أن "هناك منخفضا يعقبه يوم 12 من كانون الثاني، وهو تحت المتابعة، وبحسب التوقعات فهناك موجة باردة تدخل البلاد فجر الأربعاء المقبل وسيكون هناك نزولا بمقدار ثلاث درجات هبوطا، مترافق برياح شمالية نشطة في بعض الأحيان تؤدي إلى أجواء باردة وتسجيل مستويات ما بين (16/19) مئوية نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وختم الراصد الجوي قوله: "إننا نستبعد أن تشكل موجة البرد المرتقبة الصقيع"، مبينا، أن "هذه الموجة أقل شدة من السابقة".