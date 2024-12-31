2024-12-31 00:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- النجف

افاد مصدر من مطار النجف الدولي، اليوم الإثنين، (30 كانون الأول 2024)، بضبط مسؤول في المطار متلبساً بالرشوة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان: "فريقاً من هيئة النزاهة، ضبط أحد المسؤولين في أمن مطار النجف؛ متلبساً بالرشوة".

وأوضح المصدر، وهو من داخل صالة المطار، أن "فريقاً مكوناً من عدد من منتسبي هيئة النزاهة أطاح بالمتهم الذي يعمل مديراً لأمن مطار النجف الدولي، أثناء قيامه بتسلم مبلغ الرشوة".

وأشار الى، ان "مدير أمن طيران المطار لا ينتسب الى وزارة الداخلية إنما هو موظف مدني ضمن ملاك مطار النجف الأشرف".