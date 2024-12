عام 2025.. أمنيات الكرد تتراوح بين حل الأزمتين الاقتصادية والسياسية

2024-12-31 00:45:06 - المصدر: جريدة المدى

 سوزان طاهر وسط الاستعدادات والاحتفالات لاستقبال العام الجديد، بعد أن أوشك عام 2024 على النهاية، باتت أمنيات وتطلعات المواطنين، هي السمة الأبرز هذه الأيام، ولاسيما في إقليم كردستان، إذ تقدمت أمنية حل أزمة الرواتب والوضع الاقتصادي، على الأمنيات الأخرى. وتعتبر محافظات إقليم كردستان هي أكثر المحافظات في العراق التي تشهد اهتماما كبيرا بموسم الأعياد […]

