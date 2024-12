2024-12-31 00:45:06 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة / المدى كشف الخبير والمستشار المختص في الشأن النفطي كوفند شيرواني، عن حجم الخسائر النفطية للعراق وكردستان منذ آذار 2023، نتيجة توقف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي. وقال شيرواني في تصريح صحفي إن "تصدير نفط إقليم كردستان متوقف منذ 21 شهرا، بسبب القرار الصادر من محكمة باريس، نتيجة شكوى تقدمت بها […]

