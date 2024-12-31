جريمة مروعة.. تمزيق جسد امرأة وطفلة في مدينة الصدر ببغداد

2024-12-31 02:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، ليل الاثنين الثلاثاء، بوقوع جريمة مروعة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، راح ضحيتها امرأة وطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "قوة أمنية عثرت على جثتي الضحيتين داخل منزلهما في قطاع 74 وعليهما آثار طعنات سكين في مناطق متفرقة من الجسم".

وأضاف المصدر أن "القوة الأمنية رفعت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث ودوافعه التي ما تزال مجهولة حتى الآن".