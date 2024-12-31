تحديث.. اعتقال مدير أمن مطار النجف متلبسا بالرشوة

2024-12-31 02:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، باعتقال مدير أمن مطار النجف الدولي، متلبسا بالرشوة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اعتقال المدير متلبساً بأخذ الرشوة من الشركات السياحية لتسهيل دخولهم إلى مكتب الفيزا في المطار، لافتاً إلى أن المدير المعتقل لا ينتسب الى وزارة الداخلية إنما هو موظف مدني ضمن ملاك مطار النجف.

وأضاف أن "القوة المنفذة كانت من النزاهة والأمن الوطني"، مبيناً أن "عملية القبض تمت بعد مطاردته بالازقة ومحاصرته واعتقاله وتضرر عجلته أيضاً".