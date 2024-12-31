مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل في البريمرليج

2024-12-31 02:10:03 - المصدر: واع

متابعة - واعاستمرت معاناة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بسقوطه في عقر داره على يد نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 19.ثنائية الماكبايس سجلها أليكسندر إيزاك وجويلنتون في الدقيقتين 4 و19، ليرفع رصيده للنقطة 32 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد المان يونايتد عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.أشعل نيوكاسل المباراة بهدف مبكر من عرضية متقنة أرسلها هال من الجهة اليسرى نحو إيزاك، الذي قابلها بضربة رأسية إلى الشباك.