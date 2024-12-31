العراق وسوريا يؤكدان ترابط أمنهما والالتزام بمحاربة "داعش"

2024-12-31 04:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 30 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني اليوم الاثنين التزام بلديهما بمحاربة التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية (داعش) وبترابط الأمن والاستقرار بين البلدين.جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه حسين بالشيباني هو الاول بينهما وتناول العلاقات الثنائية وسبل التعاون بين البلدين.وذكرت الخارجية العراقية في بيان لها أن "حسين استهل الاتصال بتقديم التهاني للشيباني بمناسبة تسلمه مهامه وزيرا للخارجية السورية مشيدا باهتمام الاخير بالبعثة الدبلوماسية العراقية في دمشق وبجهود الجانب السوري في حماية البعثة".وأوضح البيان ان الوزيرين ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكدا أن "استقرار وأمن البلدين مترابطان فيما أشار الوزير السوري إلى أن أمن وسلامة العراق يشكلان جزءا لا يتجزا من امن وسلامة سوريا".وتطرق الوزير العراقي الى التحركات الاخيرة لعناصر تنظيم داعش على الحدود المشتركة مشددا على اهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة هذه التهديدات فيما اعرب نظيره السوري عن استعداد بلاده للتنسيق الكامل مع العراق لمواجهة تلك الجماعات ومنعها من تهديد امن البلدين.وأشاد حسين بالمباحثات المثمرة التي اجراها رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري مع الجانب السوري في زيارته الاخيرة الى دمشق.وهذا هو التواصل الرسمي الثاني بين الحكومة العراقية والادارة الجديدة في سوريا بعد الزيارة التي أجراها رئيس جهاز المخابرات العراقية الى دمشق حيث التقى برئيس الادارة السورية أحمد الشرع. (النهاية) ع ح ه / ه س ص