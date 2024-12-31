النفط يرتفع بعد توسع نشاط التصنيع في الصين

2024-12-31 07:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط التصنيع في الصين توسع في ديسمبر كانون الأول لكن النفط يتجه للإغلاق على انخفاض للعام الثاني على التوالي بسبب مخاوف بشأن الطلب في الدول المستهلكة الكبرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 74.46 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا أو 0.7 بالمئة أيضا إلى 71.48 دولارا للبرميل. وعلى مدار العام، انخفض برنت 3.2 بالمئة بينما انخفض غرب تكساس الوسيط 0.6 بالمئة.

وأظهر مسح رسمي للمصانع يوم الثلاثاء أن نشاط التصنيع في الصين توسع للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر كانون الأول ولكن بوتيرة أبطأ مما يشير إلى أن حزمة من التحفيز الجديدة تساعد في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكانت السلطات الصينية وافقت أيضا على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تبلغ 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) في عام 2025 لإنعاش النمو الاقتصادي.

ورغم أن توقعات الطلب الضعيفة على المدى الأطول أثرت على الأسعار، فإنها قد تجد دعما قصير الأجل من تراجع مخزونات الخام الأميركية، التي من المتوقع أن تنخفض بنحو ثلاثة ملايين برميل الأسبوع الماضي.