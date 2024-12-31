القضاء الإسباني يجدد رفض تسجيل برشلونة لأولمو

2024-12-31 08:20:02 - المصدر: واع

متابعة-واعجدد القضاء الإسباني رفضه طلب نادي برشلونة، ثالث ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، تسجيل لاعبه داني أولمو، ولم يتبق أمام النادي سوى ساعات محدودة لإيجاد حل مالي وإلا قد يخسر لاعب الوسط الذي تعاقد معه هذا الموسم.وبعد ثلاثة أيام من رفض المحكمة التجارية في برشلونة الإجراءات الاحترازية التي طلبها برشلونة للسماح لأولمو باللعب حتى نهاية الموسم، جاء دور المحكمة الابتدائية في العاصمة الكاتالونية لترفض التصديق على عقد اللاعب.وقرر القاضي أن "طلب اتخاذ التدبير الاحترازي مرفوض" وفقاً للحكم الذي نشر من قبل المحكمة العليا للعدل في كاتالونيا.وسيصبح أولمو (26 عاماً) الذي انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي قادما من لايبزيغ الألماني مقابل 60 مليون يورو وفقاً للتقارير، ولعب بشكل مؤقت في انتظار حل برشلونة لمشكلاته المالية لتسجيله بشكل نهائي، لاعباً حراً اعتباراً من اليوم الأول لعام 2025.وسجل النادي الكاتالوني الذي يعاني من ديون كبيرة، اللاعب حتى 31 كانون الاول بفضل استثناء يسمح للأندية باستبدال اللاعبين المصابين لفترات طويلة، وذلك باستخدام 80% من راتب المدافع الدنماركي المصاب أندرياس كريستنسن.ووفقا للصحافة الإسبانية، قدم برشلونة إلى رابطة "لا ليغا" المنظمة للدوري الإسباني، نيته بيع مقاعد كبار الشخصيات بامتيازات إضافية في ملعبه الجديد لتمويل تسجيل أولمو بشكل نهائي، وينتظر الآن موافقة الرابطة.وأشادت الرابطة مجددا بقرار المحكمة، معتبرة أن "هدف السماح بالتجاوز (لسقف الرواتب)، هو ضمان أن الغياب الطويل (للاعبين) لا يؤثر على تنافسية الفريق، وليس السماح بتسجيل لاعبين برواتب تتجاوز الحد المسموح به، وهو ما يحاول برشلونة القيام به".ويواجه المهاجم باو فيكتور (23 عاما)، المنتقل من جيرونا، موقفا مماثلا لأولمو.المصدر : سكاي نيوز