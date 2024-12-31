عبر بنك "أبو ظبي" الأول .. مصر ترغب بتوسعة عمل شركاتها في العراق

2024-12-31 09:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت مصادر في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد ينوي مخاطبة بنك أبوظبي الأول للحصول على تمويلات لتغطية خطابات الضمان اللازمة لعمل شركات المقاولات المصرية في عدة أسواق خارجية منها العراق.

ونقل موقع "بوابة بلوم" اليوم الأحد، عن تلك المصادر قولها، إن: مسؤولي الاتحاد يرغبون في توسع الشركات المصرية في العراق والاستفادة من عمليات إعادة الإعمار، وبالتالي يبحثون عن البنوك المؤهلة لتقديم خطابات ضمان للعمل في سوق مثل العراق، وهو ما يظهر في بنك "أبوظبي" الأول، وخلال الفترة القادمة سيتم عقد لقاءات ثنائية بين الطرفين للوصول إلى الية نموذجية للعمل.

وكان وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، قد صرّح في يوم 19 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، بأن رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي قد وجّه بالتنفيذ "الفوري" لأوجه التعاون مع العراق وتلبية كافة مطالب الجانب العراقي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى العراق منذ بداية العام الحالي الذي شارف على الانتهاء.

ورصدت بيانات الجهاز، وصول إجمالى الصادرات المصرية إلى العراق لمستوى 308 ملايين و553 ألف دولار فى الفترة من كانون الأول/ يناير وحتى آيار/ مايو الماضى، حيث بلغت ارتفاعا الى 274 مليون و73 ألف دولار، في نفس الفترة من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت 34 مليونا و480 ألف دولار.

وفي المقابل، أشارت البيانات الى أن واردات مصر من العراق سجلت أيضا ارتفاعا طفيفا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 4 ملايين و105 آلاف دولار فى الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل مليوني و357 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت مليون و 748 ألف دولار.

وجاءت قيمة حركة التجارة بين مصر والعراق ضمن قائمة التبادل التجارى بين مصر ودول السوق العربية المشتركة، والتي ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إليها لتصبح مليارا و639 مليون دولار فى الفترة من كانون الأول/ يناير وحتى أيار/ مايو الماضي، مقابل نحو مليار و448 مليون دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 191 مليونا و778 ألف دولار.