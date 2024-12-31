القبض على رجل وامرأة قتلا عائلة من 8 أفراد بمدينة الصدر

2024-12-31 09:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة الرصافة، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، إلقاء القبض على رجل وامرأة بتهمة قتل عائلة مكونة من 8 أفراد بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" بوقت قياسي وخلال (45) دقيقة، تمكنت قوة من شرطة الرصافة من القاء القبض على متهمين قاموا بجريمة مروعة حيث اقدموا على قتل عائلة متكونة من (8) اشخاص".

وأضافت، أنه" بعد ورود اخبار بوجود حادث قتل ضمن منطقة مدينة الصدر، على الفور توجهت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـ(مركز شرطة الرافدين) إلى محل الحادث وتبين قتل (3) اشخاص (امرأة وطفلتين)".

وأشارت القيادة إلى أنه" تم تشكيل فريق عمل متكامل وبعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة تم الوصول إلى القاتل والذي يسكن منطقة الحميدية الزراعي، ليتم التوجه إلى محل سكناه ومداهمة الدار بعد اخذ الموافقات القانونية والقبض على القاتل وزوجته (القاتلة)".

وأكملت، أنه" لدى تفتيش الدار عثر داخله على (5) جثث تعود لنفس العائلة (المجنى عليها)، ليتم القبض على جميع افراد العائلة المتواجدة داخل الدار

ولدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم باستدراج الضحية وقتلها مع (4) من اطفالها داخل دارهم، ومن ثم التوجه إلى دار الضحية وقتل بقية افراد العائلة المتكونة من (طفلتين وعمتهم) والغرض هو وجود مبالغ مالية بذمة القتلة وأيضا لسرقة الأموال الموجودة داخل بيتها، وتم ايداعهم التوقيف لإكمال التحقيق.