بغداد.. مشاجرة بين شقيقين تنتهي بمقتل احدهما وهروب الاخر

2024-12-31 09:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، بمقتل شخص خلال مشاجرة مع أخيه في منطقة الفضل وسط بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مشاجرة بين اشقاء اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف فيما بينهما ما اسفر عن مقتل احدهما ضمن منطقة الفضل وسط بغداد".

وأضاف ان "الجاني هرب الى جهة مجهولة بعد وصول الأجهزة الامنية التي لازالت تبحث عنه"، لافتا الى انه "لم تعرف اسباب المشاجرة لغاية الان".