ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة

2024-12-31 09:40:01 - المصدر: واع

متابعة - واع

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين في كانون الأول، لكن النفط يتجه لتسجيل ثاني انخفاض سنوي وسط مخاوف حيال الطلب في الدول الأكثر استهلاكا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو 0.7%، إلى 74.46 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.7% أيضا، إلى 71.48 دولاراً للبرميل.

وعلى مدار العام، انخفض خام برنت 3.2%، في حين تراجع الخام الأميركي 0.6%.

المصدر: العربية