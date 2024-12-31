2024-12-31 09:45:02 - المصدر: واع

متابعة-واعتحدثت تقارير صحفية عن مستقبل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بعد نهاية عقده مع (العالمي).وينتهي عقد رونالدو في صيف 2025 وسط محاولات نصراوية لتجديد عقد اللاعب.لكن موقع "مايس فوتبول" البرتغالي نشر تقريراً عبر الصحفي الموثوق برونو أندرادي، أكد أن استمرار رونالدو بقميص النصر "قد لا يكون مضمونا " في الموسم المُقبل.وأضاف أن "الأمور المادية ليست عائقا في سبيل إقناع اللاعب بالبقاء، لكن كريستيانو في الأساس يتطلع لأن يكون في الموسم المُقبل ضمن فريق ينافس على البطولات الرئيسية"، وذلك وفقا لأشخاص مقربين من الدون.وبحسب الموقع نفسه فإن رونالدو يعد الأعلى أجراً في الدوري السعودي.وأوضح: "عندما جاء نيمار للهلال تراجع رونالدو للمرتبة الثانية على لائحة أعلى الرواتب، لكن سرعان ما عدلت إدارة النصر راتبه، فعاد للصدارة، لكن ذلك التعديل لم يشمل مدة العقد".ولم يفز رونالدو بأي بطولة مع النصر باستثناء كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" في صيف 2023، ومنذ ذلك الحين خسر كل الألقاب المحلية والآسيوية مع الفريق الأصفر.ويحتل النصر حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر بعد 13 جولة.المصدر: كورة