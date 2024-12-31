الموقف المروري.. زحام خانق يتسبب بحالة من الشلل في اغلب شوارع العاصمة

2024-12-31 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، زخما مروريا شديدا، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

سريع محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

جسر البنوك مزدحم

جسر صليخ مزدحم

محير الشعب مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر القادسية مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الكندي مزدحم

شارع المنصور مزدحم

شارع النقابات مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

العطيفية مزدحمة

تقاطع المصافي مزدحم