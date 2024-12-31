محكمة في كوريا الجنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول

2024-12-31 10:35:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - كوريا الجنوبية

وافقت محكمة في العاصمة الكورية سول، الثلاثاء، على طلب من السلطات القانونية للبلاد، لاحتجاز الرئيس المخلوع، يون سوك يول.وذكرت وسائل إعلام كورية، أن محكمة المنطقة الغربية في سول، أصدرت مذكرة اعتقال ضد يون، بسبب فرضه حالة الطوارئ العسكرية لفترة قصيرة، ليصبح بذلك أول رئيس كوري جنوبي في منصبه يواجه الاعتقال.ومن ضمن التهم الموجهة ليون، تدبير إعلان حالة الطوارئ العسكرية في 3 ديسمبر، وتنظيم التمرد، وإساءة استخدام السلطة.والاثنين، أعلن محقّقون في سول، أنّهم طلبوا من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحقّ الرئيس الذي عزله البرلمان بعد إعلانه الأحكام العرفية، على خلفية عدم مثوله لاستجواب.واستدعى المحققون يون ثلاث مرّات لاستجوابه، لكنه رفض الحضور مرة تلو الأخرى، بما في ذلك بحلول المهلة النهائية الأحد.وأعلن يون الأحكام العرفية لمدة وجيزة هذا الشهر، ما أغرق البلاد في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود.وعلى خلفية الخطوة، جرّده البرلمان من مهامه الرئاسية، لكن لم تصدر محكمة دستورية بعد حكمها لجهة تثبيت عزله.



